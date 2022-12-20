МВД РФ объявило в розыск галериста Марата Гельмана
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МВД России объявило галериста Марата Гельмана в федеральный розыск по уголовной статье. Информация об этом содержится в базе ведомства, обратила внимание «Медиазона».
В карточке Гельмана не уточняется, по какой статье Уголовного кодекса РФ его разыскивают.
В конце 2021 года Минюст РФ объявил Марата Гельмана «иностранным агентом». В феврале Роскомнадзор составил административный протокол на галериста из-за нарушения порядка деятельности «иноагента» (часть 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ). Поводом для этого стало отсутствие маркировки «иностранного агента» в постах Гельмана в твиттере.
В сентябре в Лондоне должна была пройти выставка «The Ukrainian Way», консультантом которой выступал Гельман. Все средства, полученные от проведения выставки, планировалось направить организациям, поддерживающим украинское искусство и культуру. Однако галерея Саатчи отменила выставку на фоне критики со стороны украинского культурного сообщества.