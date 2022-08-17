В Лондоне отменили выставку украинского искусства. Ее организовал меценат Игорь Цуканов при участии Марата Гельмана

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Галерея Саатчи отменила выставку «The Ukrainian Way», которая должна была проходить в Лондоне с 3 по 11 сентября.

Выставку организовал российский коллекционер и меценат Игорь Цуканов. Первоначально ее консультантом выступал галерист , а партнером — киевская организация M17 Contemporary Art Center. Все средства, полученные от проведения выставки, планировалось направить организациям, которые поддерживают украинское искусство и культуру.

Выставка была отменена на фоне критики со стороны украинского культурного сообщества — его представители заявили, что в условиях войны считают неприемлемым любое сотрудничество с организациями или лицами, как-либо связанными с властями России, а также увидели «вопиющий пример российского культурного колониализма и попытку российских участников обелить свою репутацию».

Гельман и M17 Contemporary Art Center объявили о выходе из проекта несколько дней назад. Представители галереи Саатчи подчеркнули, что не имели никакого отношения к организации выставки и на фоне реакции художественного сообщества «немедленно приняли решение отменить десятидневную выставку и отказаться от ее поддержки».

О конфликтах вокруг русской культуры на Западе из-за войны в Украине читайте в выпуске рассылки «Сигнал» «Отмена России».

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