Глава пермского музея современного искусства Наиля Аллахвердиева ушла в отставку. У нее проходили обыски по делам Петра Верзилова и Марата Гельмана

Директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева покидает свой пост. Последним днем ее работы станет 6 декабря, пишет «Коммерсант».

В министерстве культуры Пермского края изданию заявили, что Аллахвердиева написала заявление на увольнение по собственному желанию. Временным исполняющим обязанности директора музея PERMM станет заведующий отделом маркетинга и рекламы Станислав Павлов.

В беседе с журналистами Аллахвердиева объяснила свою отставку тем, что уже полностью реализовала собственные планы по развитию PERMM. Она также не исключила, что в будущем продолжит свое сотрудничество с музеем в экспертном ключе.

«Мы стали известны как один из крупных федеральных центров, аккумулирующих работу с актуальным искусством, формирующих значимые выставочные события в этой области. Музей серьезно расширил свою коллекцию, были инициированы крупные проекты, объединяющие профессиональное и заинтересованное сообщество вокруг институции», — рассказала Аллахвердиева.

Наиля Аллахвердиева работала в музее PERMM в должности арт-директора с 2014 года. В 2019-м она стала руководителем музея.

В 2024 году силовики дважды приходили с обысками к Наиле Аллахвердиевой. В середине марта, как писали СМИ, следственные мероприятия проводились по так называемому «делу художников», связанному с уголовным преследованием участника Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. В ноябре в музее PERMM и у Аллахвердиевой прошли обыски по делу об «оправдании терроризма» в отношении галериста и основателя музея Марата Гельмана, сообщала «Медиазона».