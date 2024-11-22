«Медиазона»: против галериста Марата Гельмана возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма

В отношении галериста Марата Гельмана возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ). Об этом сообщила «Медиазона» со ссылкой на источник, знакомый с подробностями дела.

По этому делу накануне прошли обыски в пермском музее современного искусства PERMM, основателем которого был Марат Гельман.

Что именно следствие вменяет Гельману, неизвестно. Официально об уголовном деле по этому статье в отношении галериста не сообщалось.

Собеседник «Медиазоны» добавил, что следственные действия в музее и допрос главы учреждения Наили Аллахвердиевой произошли «просто из-за самого факта отношения [Гельмана] к музею».

Обыски в пермском музее современного искусства PERMM проходили 21 ноября. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что обыски проводятся «по делу о терроризме» Марата Гельмана. Следственные действия также проходили у директора музея Наили Аллахвердиевой и ее коммерческих партнеров, утверждал канал.

В ноябре 2024 года Росфинмониторинг включил Гельмана в список «террористов и экстремистов». Рядом с его данными отмечена «звездочка», которая обозначает, что дело против него заведено по одной из террористических статей, уточняет «Медиазона». В декабре 2022 года галериста объявили в федеральный розыск по уголовному делу — какому, не уточнялось.

В середине марта СМИ уже сообщали о обысках у Аллахвердиевой. Тогда утверждалось, что они были связан с делом Петра Верзилова — участника Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны», который осенью 2023 года рассказал, что воюет в Украине на стороне ВСУ.