РЕН ТВ: в пермском музее современного искусства проходят обыски по делу Марата Гельмана

В пермском музее современного искусства PERMM проходят обыски, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Официального подтверждения этой информации нет.

По словам собеседника канала, обыски проводятся «по делу о терроризме» галериста Марата Гельмана — одного из основателей музея. Обыски также прошли дома у директора музея Наили Аллахвердиевой и ее коммерческих партнеров, утверждает РЕН ТВ.

В телеграм-канале музея опубликовано 21 ноября одно сообщение: «Друзья, сегодня до 15:00 музей будет закрыт по техническим причинам. Приносим извинения за возможные неудобства».

В середине марта СМИ уже сообщали о обысках у Аллахвердиевой. Тогда они были связан с делом Петра Верзилова — участника группы Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны», который осенью 2023 года рассказал, что воюет в Украине на стороне ВСУ.

В ноябре 2024 года Росфинмониторинг включил галериста Марата Гельмана в список «террористов и экстремистов». В декабре 2022 года галериста объявили в федеральный розыск по уголовному делу — какому, не уточнялось.

Музей современного искусства PERMM был создан весной 2009 года. Наиля Аллахвердиева возглавила музей в 2019 году. До этого она занимала должность арт-директора PERMM.