Акциониста Павла Крисевича задержали в Подмосковье под предлогом выдачи «предостережения». В отделении его обвинили в неповиновении полиции

Сотрудники полиции Подмосковья задержали художника-акциониста Павла Крисевича, сообщила «ОВД-Инфо» его жена. Акциониста задержали еще днем 25 августа, но известно об этом стало только к вечеру.

По словам жены Крисевича, его увезли в отдел полиции № 2 в Мытищах подписывать предостережение о недопустимости нарушений закона перед выборами в сентябре. После этого связь с художником пропала.

Позже стало известно, что на Крисевича составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции (статья 19.3 КоАП). Его оставили на ночь в отделе полиции, сообщил адвокат Оскар Черджиев. Защитнику не дали ознакомиться с протоколом и поговорить с подзащитным.

Утром 26 августа, как ожидается, у Крисевича пройдет суд.

Суд в Москве в октябре 2022 года назначил Павлу Крисевичу пять лет колонии по уголовному делу о хулиганстве с использованием оружия из-за перформанса на Красной площади: художник инсценировал самоубийство. В январе 2025-го Крисевич вышел на свободу.

В апреле у акциониста прошел обыск по делу против галериста Марата Гельмана. В мае Крисевича задержали по ориентировке, а затем арестовали на десять суток по делу о неповиновении полицейским в Рязанской области.

Акции Павла Крисевича

22-летний художник Павел Крисевич получил пять лет колонии за то, что выстрелил в себя на Красной площади Рассказываем о его акциях: «самоубийстве» на мосту, «самосожжении» на Лубянке и других

Акции Павла Крисевича

22-летний художник Павел Крисевич получил пять лет колонии за то, что выстрелил в себя на Красной площади Рассказываем о его акциях: «самоубийстве» на мосту, «самосожжении» на Лубянке и других