Акциониста Павла Крисевича арестовали на 15 суток. Он пытался провести фотосессию в костюме ковбоя на памятнике ракете в Истре
Художник-акционист Павел Крисевич арестован на 15 суток по административному протоколу о мелком хулиганстве, сообщает проект «Слово защите». Его обвинили в матерной ругани в общественном месте.
По словам близких акциониста, на самом деле Крисевич задержали за то, что он попытался провести фотосессию в костюме ковбоя на памятнике ракете в подмосковной Истре. Согласно замыслу акциониста, фотосессия должна была отсылать к фильму «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Памятник ракете расположен вблизи военного городка, который Крисевич считал заброшенным.
После задержания Крисевича допрашивали сотрудники центра «Э». Сейчас он находится в спецприемнике в Истре.
В 2022 году суд в Москве назначил Павлу Крисевичу пять лет колонии по уголовному делу о хулиганстве с использованием оружия. Поводом для дела стал перформанс на Красной площади — тогда художник инсценировал самоубийство. В январе 2025-го Крисевич вышел на свободу. В мае его арестовывали на десять суток по протоколу о неповиновении полицейским. В ноябре Минюст объявил акциониста «иностранным агентом».