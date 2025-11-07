Минюст РФ объявил «иноагентами» акциониста Павла Крисевича, политолога Маргариту Завадскую и историка Алексея Уварова
Источник: Министерство юстиции России
Министерство юстиции России обновило реестр« иностранных агентов», включив в него художника-акциониста Павла Крисевича и политолога Маргариту Завадскую.
Кроме того, «иноагентами» объявлены:
- бывший координатор штаба Навального в Челябинске и основатель антивоенного проекта «Челябинск Будущего» Борис Золотаревский,
- журналист Александр Пичугин,
- историк Алексей Уваров,
- политолог Георгий Чижов,
- проект «Черта»,
- форум свободной культуры «СловоНово».
Ведомство обвинило их в участии в создании и распространении материалов «иноагентов», распространении «недостоверной информации» о решениях и политике российских властей. Некоторым новым фигурантам реестра также вменили проживание за пределами РФ и антивоенную позицию.