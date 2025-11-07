Перейти к материалам

Минюст РФ объявил «иноагентами» акциониста Павла Крисевича, политолога Маргариту Завадскую и историка Алексея Уварова

Источник: Министерство юстиции России

Министерство юстиции России обновило реестр« иностранных агентов», включив в него художника-акциониста Павла Крисевича и политолога Маргариту Завадскую.

Кроме того, «иноагентами» объявлены:

  • бывший координатор штаба Навального в Челябинске и основатель антивоенного проекта «Челябинск Будущего» Борис Золотаревский,
  • журналист Александр Пичугин,
  • историк Алексей Уваров,
  • политолог Георгий Чижов,
  • проект «Черта»,
  • форум свободной культуры «СловоНово».

Ведомство обвинило их в участии в создании и распространении материалов «иноагентов», распространении «недостоверной информации» о решениях и политике российских властей. Некоторым новым фигурантам реестра также вменили проживание за пределами РФ и антивоенную позицию.

еще о людях, которых сегодня объвили «иноагентами»