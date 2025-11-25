Трамп направил посланников к Путину и Зеленскому, чтобы согласовать мирный план

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social 25 ноября, что поручил своим представителям встретиться с властями России и Украины, чтобы согласовать финальный вариант мирного соглашения между странами.

В Москву, по его словам, направится специальный посланник президента США Стив Уиткофф, который встретится с Владимиром Путиным. В то же время министр армии Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной.

Трамп заявил, что в последнюю неделю его команда «добилась огромного прогресса в деле прекращения войны между Россией и Украиной».

Первоначальный 28-пунктный мирный план, разработанный Соединенными Штатами, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и в нем осталось лишь несколько спорных моментов.

Трамп добавил, что «с нетерпением» ждет встречи с Зеленским и Путиным в ближайшее время. Однако, отметил американский лидер, встреча будет возможна «только когда соглашение о прекращении этой войны будет окончательным или находиться на завершающей стадии».

Новость дополняется

