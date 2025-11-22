Перейти к материалам

«Критика рамок плана либо неверно их истолковывает, либо искажает реалии на местах». Вице-президент США — о мирном плане Трампа

Критика мирного плана президента США Дональда Трампа возникает из непонимания либо сути инициативы, либо текущего положения на фронте. Такую точку зрения выразил вице-президент США Джей Ди Венс.

«Любая критика рамок мирного урегулирования, над которыми работает администрация, либо неверно истолковывает эти рамки, либо искажает некоторые важные реалии на местах», — написал Вэнс в соцсети икс.

Он назвал «иллюзией» мнение, что если США дадут Украине больше оружия или денег или наложат на Россию больше санкций, «победа будет близка».

Вице-президент США также отметил, что любой план должен удовлетворять трем условиям:

  • прекратить убийства, сохранив при этом суверенитет Украины;
  • быть приемлемым как для России, так и для Украины;
  • максимизировать вероятность того, что война не начнется снова.

