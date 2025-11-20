Евросоюз ввел санкции против руководства СИЗО, где держали погибшую украинскую журналистку Викторию Рощину

Власти Европейского союза ввели санкции в отношении 10 российских судей и сотрудников силовых структур, причастных к нарушению прав человека и репрессиям в России, говорится в официальном журнале ЕС.

В санкционный список включили сотрудников управления ФСИН по Ростовской области: начальника управления Андрея Полякова, главу СИЗО-2 Таганрога Александра Штоды и его заместителей Андрея Михайличенко и Андрея Сапицкого.

Европейские власти считают, что эти люди ответственны за пытки и гибель 15 заключенных в СИЗО, в том числе 27-летней украинской журналистки Виктории Рощиной.

Ограничения также ввели против судьи Басманного суда Москвы Тимура Вахрамеева, следователя Артемия Тельминова, заместителя председателя Апелляционного военного суда Бориса Кожевникова, судей этого же суда Максима Панина и Марины Ушаковой, а также прокурора Светланы Рыгаловой.

Их власти ЕС считают ответственными за политические преследования активистов, журналистов и политиков, включая московского депутата Алексея Горинова, а также адвокатов Вадима Кобзева и Алексея Липцера.

Украинская журналистка Виктория Рощина попала в российский плен в августе 2023 года в Энергодаре, захваченном войсками РФ в начале полномасштабного вторжения в Украину. Рощина поехала в оккупированную Запорожскую область как внештатный автор «Украинской правды» для подготовки репортажа.

В течение нескольких месяцев Рощину держали в отделениях полиции и СИЗО в разных городах, как на оккупированной территории, так и в России. По свидетельствам очевидцев, в заключении журналистку пытали, она сильно похудела и не могла ходить без посторонней помощи.

Предполагалось, что в сентябре 2024 года журналистку включат в обмен военнопленными, но в итоге власти РФ объявили, что Рощина умерла. Тело журналистки со следами пыток передали Украине в феврале 2025 года. По данным «Слiдство.Iнфо», Рощину перед смертью держали в СИЗО Пермского края.

