Суд отказался ужесточить приговоры бывшим адвокатам Навального

Обновление. Владимирский областной суд отказался ужесточать приговоры защитникам Алексея Навального — Вадиму Кобзеву, Алексею Липцеру и Игорю Сергунину, сообщает «Медиазона».

В ходе рассмотрения апелляции на приговор бывшим адвокатам Алексея Навального во Владимирском областном суде прокуратура запросила новые сроки.

Как сообщили «Медиазоне» защитники адвокатов, прокуратура просит увеличить срок наказания, ранее назначенный Вадиму Кобзеву, с 5,5 лет до 5 лет и 8 месяцев колонии, Алексею Липцеру — с 5 до 5 лет и 6 месяцев колонии, а Игорю Сергунину — с 3,5 до 4 лет.

Для Вадима Кобзева и Алексея Липцера прокурор Ирина Колотилова попросила суд исключить смягчающее обстоятельство «тяжелое материальное положение семьи». Ужесточить наказание Игорю Сергунину прокуратура хочет, потому что все доказательства были собраны и без признательных показаний Сергунина «в условиях очевидности», пишет «Медиазона».

Ранее прокуратура объявила, что будет запрашивать ужесточение наказания, но тогда новые сроки не назывались.

Кобзева, Липцера и Сергунина задержали в Москве в октябре 2023 года. По версии следствия, адвокаты Навального, «используя свой статус», передавали письма политика из колонии его соратникам, «обеспечивая регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества». Таким «сообществом» власти России еще в июне 2021 года объявили структуры Алексея Навального, в том числе Фонд борьбы с коррупцией.

Максимальное наказание по обвинению в участии в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК) — шесть лет лишения свободы.

Защита Кобзева, Липцера и Сергунина просит оправдать адвокатов.