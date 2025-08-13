Прокуратура попросила ужесточить наказание для бывших адвокатов Навального. Полгода назад им назначили от трех с половиной до пяти с половиной лет колонии
Прокуратура потребовала ужесточить наказание бывшим адвокатам Алексея Навального — Алексею Липцеру, Вадиму Кобзеву и Игорю Сергунину. Об этом стало известно во время рассмотрения апелляции на приговор адвокатам во Владимирском областном суде, передает «Медиазона».
Прокурор попросила отменить смягчающие обстоятельства Игорю Сергунину, признавшему вину и сотрудничавшему со следствием. По версии гособвинения, доказательства были собраны и без признательных показаний юриста «в условиях очевидности».
Также ужесточить наказание прокурор потребовала для Вадима Кобзева и Алексея Липцера, исключив у них смягчающее обстоятельство «тяжелое материальное положение семьи», так как, по версии обвинения, это не было доказано.
В свою очередь адвокаты Вадима Кобзева и Алексея Липцера попросили отменить приговоры их подзащитным, адвокат Игоря Сергунина попросил отменить его приговор или изменить его в сторону смягчения.
Прокуратура запросит адвокатам новые сроки 22 сентября.
В январе 2025 года Петушинский суд Владимирской области приговорил Вадима Кобзева к пяти с половиной годам колонии, Алексея Липцера — к пяти годам, Игоря Сергунина — к трем с половиной годам по делу об участии в «экстремистском сообществе».
Кобзева, Липцера и Сергунина задержали в Москве в октябре 2023 года. По версии следствия, адвокаты Навального, «используя свой статус», передавали письма политика из колонии его соратникам. Таким образом они «обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества». Таким «сообществом» власти России еще в июне 2021 года объявили структуры Алексея Навального, в том числе Фонд борьбы с коррупцией.