«Нас судят за передачу мыслей Навального другим людям» Адвокатов убитого политика собираются посадить на сроки больше пяти лет по делу об «экстремистском сообществе». «Новая газета» опубликовала последнее слово Вадима Кобзева

Адвокат Вадим Кобзев в зале суда. 13 октября 2023 года Yevgeny Kurakin / AFP / Scanpix / LETA

«Новая газета» опубликовала последнее слово адвоката Алексея Навального Вадима Кобзева, которого вместе с еще двумя защитниками политика Алексеем Липцером и Игорем Сергуниным судят по обвинению в участии в «экстремистском сообществе».

17 декабря гособвинение попросило назначить Кобзеву 5 лет и 11 месяцев колонии общего режима, Липцеру — 5 лет и 10 месяцев колонии, Сергунину, который признал вину по делу, — 5 лет и 6 месяцев колонии. Процесс проходил в закрытом режиме, прения в Петушинском районном суде Владимирской области завершились 24 декабря. 10 января адвокаты выступили с последним словом.

Кобзев в своем последнем слове задался вопросом: «Как все мы тут оказались? В зале суда, в 2024 году, в таком необычном составе?» В качестве примера он напомнил о решении Таганского суда Москвы, который в декабре 2023 года оштрафовал телеканал «Точка ТВ» на миллион рублей по статье об «ЛГБТ-пропаганде» за показ клипа Николая Баскова 2012 года. Суд увидел в клипе «коммуникативные признаки романтического межличностного отношения» между лирическим героем — Басковым — и «лицом мужского пола».

По мнению Кобзева, эта ситуация показывает, что «за 11 лет изменилась страна и настали другие времена», с тех пор «государство сменило оптику и, пристально вглядываясь в прошлое сквозь новые линзы, настигло клип Баскова и подвергло остракизму».

Ровно такая же метаморфоза за десятилетие произошла и с мыслями Алексея Анатольевича Навального — мыслями, облеченными в слова, мыслями, высказанными вслух, записанными на бумаге или на жестком диске устройства. Нас судят за передачу мыслей Навального другим людям. Мог ли Навальный даже представить себе в 2011-м, что в 2021-м всю его деятельность за 10 лет признают преступной, а в 2024-м его адвокатов будут судить за передачу его мыслей? Знал ли я в 2010-м, что окажусь за это в тюрьме в 2023-м? Вопросы очевидно риторические.

Кобзев добавил, что в ходе процесса стало ясно: «Даже оперативники УФСИН и следователи СК в 2021 году еще сами этого не знали, продолжая тихо и мирно подслушивать в тюрьме мысли Навального и складировать их в сейф».

Адвокат также обратил внимание на один из эпизодов дела, где говорится о предложении Навального рассказывать в телеграме о повышении цен на продукты. По словам Кобзева, допрошенный в суде оперативник заявил, что «лично он считает эту мысль экстремистской, преступной». «За передачу этой мысли рядом со мной за решеткой сидит адвокат Липцер», — добавил Кобзев.

Кто знает, быть может, через 5–10 лет в России будут сотнями сажать за сообщения о росте цен? Будущее неведомо, но нам известно прошлое. Мы знаем, что в 30-х, 40-х, 50-х в российских судах люди с такими же серьезными лицами уже отправляли граждан в лагеря за передачу скептических мыслей об органах власти. <…> Еще мы знаем, что затем люди с такими же серьезными лицами (а случалось, что это были те же самые люди) эти приговоры отменяли, разводя руками и произнося вполголоса: «Такое было время». Минуло 80 лет, история зашла на очередной виток, государство в очередной раз сменило линзы, и в Петушинском суде вновь судят за дискредитацию чиновников и госорганов. Мы как нация топчемся на месте. Мы застряли в салоне оптики, где примеряем наугад все очки подряд, так и не удосужившись заглянуть в лежащий в кармане рецепт.

В конце своего выступления Кобзев прочитал фрагмент из романа Эриха Марии Ремарка «Искра жизни». В одном из его эпизодов американские солдаты освобождают концлагерь в Германии весной 1945 года. Бывший комендант концлагеря говорит им: «Я ничего об этом не знал. Это другие, самовольно», «Так то был приказ. Долг», «Я делал все, что в моих силах». Американский капрал отвечает, что эти фразы им придется слышать очень часто в ближайшие годы.

Ваша честь! Предваряя ваше удаление в совещательную комнату, я искренне хочу, чтобы в связи с вынесенным приговором вам никогда и ни при каких обстоятельствах не пришлось бы произносить ни одной из этих трех фраз.

Кобзева, Липцера и Сергунина задержали в Москве в октябре 2023 года — с того времени они находятся в СИЗО. В сентябре Петушинский районный суд Владимирской области начал рассматривать по существу уголовное дело. По версии следствия, адвокаты Навального, «используя свой статус», передавали письма политика из колонии его соратникам. Таким образом они «обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества». Таким «сообществом» власти России еще в июне 2021 года объявили структуры Алексея Навального, в том числе Фонд борьбы с коррупцией.

10 декабря команда Навального опубликовала видео, которые были сняты во время встреч политика с адвокатами в колонии. По словам соратников политика, его встречи с адвокатами снимала скрытая камера, что является нарушением адвокатской тайны. На первом фрагменте Навальный разговаривает с адвокатами Ольгой Михайловой и Вадимом Кобзевым. Помимо изображения на видео есть звук, где можно расслышать, о чем говорят присутствовавшие. На втором фрагменте — запись встречи Навального с другим адвокатом, Алексеем Липцером.

По делу об участии в «экстремистском сообществе» проходят еще двое адвокатов Навального — Ольга Михайлова и Александр Федулов. Они арестованы заочно, так как ранее покинули Россию. Всех пятерых адвокатов внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Читайте также

«Медуза» получила доступ к переписке сотрудников ИК-6 во Владимирской области. Из нее следует, что они осознанно создавали для Навального невыносимые условия — и пытались замести следы

Читайте также

«Медуза» получила доступ к переписке сотрудников ИК-6 во Владимирской области. Из нее следует, что они осознанно создавали для Навального невыносимые условия — и пытались замести следы