Команда Навального показала видео, на которых политика и его адвокатов снимает скрытая камера во время встреч в колонии

Команда Алексея Навального опубликовала видео, которые были сняты скрытой камерой во время встреч политика с адвокатами в колонии.

На первом фрагменте Навальный разговаривает с адвокатами Ольгой Михайловой и Вадимом Кобзевым. Помимо изображения на видео есть звук, где можно расслышать, о чем говорят присутствовавшие. На втором фрагменте — запись встречи Навального с другим адвокатом, Алексеем Липцером.

«Невооруженным взглядом видно, что это съемка скрытой камерой. Она установлена в колонии, в помещении для встреч с адвокатом. Она записывает каждую такую встречу и пишет звук. Этих видео, которые я вам сейчас показываю, вообще не должно существовать. Встречи подзащитного с адвокатом — это адвокатская тайна. По закону, никто не имеет права знать их содержание, не имеет права присутствовать, а уж тем более записывать​​», — заявила вдова политика Юлия Навальная.

По ее словам, соратникам политика прислали эти видео после того, как они объявили о вознаграждении за любую информацию об убийстве Навального в колонии.

Она также заявила, что Навального снимали на видео с момента его задержания и «каждую минуту, каждую секунду в тюрьме, иногда его специально будили ночью, чтобы заснять на видеорегистратор».

«И казалось, что единственное место, где Алексея не снимали, это комната для встреч с адвокатами, потому что такие встречи защищены адвокатской тайной. Но это только так казалось. Все тайно записывалось. И не только той видеокамерой, которую я показала, но еще одной, которая была вмонтирована в потолок, прямо над головой Алексея, чтобы фиксировать каждое слово, которое он пишет на листе бумаги», — заявила Навальная.

По ее словам, Навальный ей рассказывал, что однажды во время одной из встреч с адвокатом он встал на стол, ударил по потолку и «оттуда выпала плохо приделанная большая камера, спрятанная за потолочной плиткой».

Тайная съемка Навального Алексей Навальный

В сентябре Петушинский районный суд Владимирской области начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении бывших адвокатов Алексея Навального Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. По версии следствия, адвокаты Навального, «используя свой статус», передавали письма политика из колонии его соратникам. Таким образом они «обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества». Таким «сообществом» власти России еще в июне 2021 года объявили структуры Алексея Навального, в том числе Фонд борьбы с коррупцией. Адвокаты находятся в СИЗО с 13 октября 2023 года.

В октябре 2024 года «Медуза» опубликовала материал, в котором говорилось, что сотрудники ИК-6 (колонии строгого режима в селе Мелехово Владимирской области) намеренно создавали для Навального невыносимые условия содержания. Это следует из переписки сотрудников колонии, доступ к которой получила «Медуза».

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«Медуза» получила доступ к переписке сотрудников ИК-6 во Владимирской области. Из нее следует, что они осознанно создавали для Навального невыносимые условия — и пытались замести следы

Вот эта публикация

«Медуза» получила доступ к переписке сотрудников ИК-6 во Владимирской области. Из нее следует, что они осознанно создавали для Навального невыносимые условия — и пытались замести следы