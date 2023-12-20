Суд в Москве оштрафовал телеканал «Точка ТВ» по делу об «ЛГБТ-пропаганде» из-за «отношений лирического героя с лицом мужского пола» в клипе Николая Баскова

Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал «Точка ТВ» на один миллион рублей по статье об «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних за показ клипа Николая Баскова «Странник», сообщает «Верстка» со ссылкой на постановление суда.

В клипе Баскова суд усмотрел «коммуникативные признаки романтического межличностного отношения» между лирическим героем — Басковым — и «лицом мужского пола». В частности, говорится в постановлении, это было выражено во взглядах персонажей и наличии реакций на «поцелуй лирического героя с лицом женского пола». «Стоит отметить, что взаимодействие лирического героя с лицом женского пола носит преимущественно отстраненно созерцательный характер», — отмечается в документе.

Также суд обратил внимание на сцену сражения между лирическим героем с другим мужчиной. В постановлении говорится, что поэтический текст, сопровождающий эту сцену, «позволяет воспринимать акт сражения как форму ревности лирического героя не к лицу женского пола, а к лицу мужского пола, изменившему лирическому герою с лицом женского пола».

Помимо этого, в документе отмечается, что действие клипа происходит «на фоне атмосферы гедонизма и разврата», которая преимущественно создается за счет показа «неоднократных сцен невербального чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола (женского) в сексуальном контексте».

«Таким образом, музыкальный клип Николая Баскова „Странник“ содержит информацию (визуальную), отвечающую признакам демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений», — говорится в постановлении. Также в суде отметили, что клип вышел в эфир телеканала с неправильной возрастной маркировкой — 16+.

Через несколько часов после публикации новости о штрафе клип на песню «Странник» пропал из официального ютуб—канала Николая Баскова, обратила внимание «Верстка». Клип был опубликован в канале в 2012 году.

В декабре суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 500 тысяч рублей владельца музыкального телеканала Aiva TV по делу об «ЛГБТ-пропаганде». Поводом стал показ клипа «Так красиво» Сергея Лазарева, вышедшего в 2017 году. В нем суд через «взаимодействующие кисти рук, принадлежащие двум разным людям одного пола» увидел «тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения».

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон о запрете «пропаганды» ЛГБТ, педофилии и среди взрослых. После этого из сериалов начали вырезать любые упоминания об однополых отношениях, а суды стали штрафовать онлайн-кинотеатры за «ЛГБТ-пропаганду» в размещенных на платформах фильмах и сериалах.

30 ноября 2023 года Верховный суд России объявил «экстремистским» и запретил несуществующее «международное общественное движение ЛГБТ».

Читайте также

Российские власти признали ЛГБТК+ «экстремистским движением». Как гомофобия стала государственной политикой? Выпуск рассылки «Сигнал» на «Медузе»

Читайте также

Российские власти признали ЛГБТК+ «экстремистским движением». Как гомофобия стала государственной политикой? Выпуск рассылки «Сигнал» на «Медузе»