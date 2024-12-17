Прокурор попросил посадить адвокатов Навального на сроки более пяти лет

Обвинение попросило приговорить троих адвокатов политика Алексея Навального к реальным срокам более пяти лет.

Так, сообщает «Новая газета», Вадиму Кобзеву прокурор попросил назначить 5 лет и 11 месяцев колонии общего режима, Алексею Липцеру — 5 лет и 10 месяцев колонии, а Игорю Сергунину — 5 лет и 6 месяцев колонии.

Кроме того, обвинение просит суд запретить подсудимым оказывать юридические услуги в течение 5 лет.

Кобзев и Липцер в ходе процесса настаивали на невиновности. Игорь Сергунин, как сообщалось, признал вину и дал показания по делу.

Адвокатов Навального задержали в октябре 2023 года. Их обвинили в участии в «экстремистском сообществе». По версии следствия, адвокаты передавали письма политика из колонии его соратникам — тем самым, считает следствие, «обеспечивая регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества». Таким «сообществом» власти России еще в июне 2021 года объявили структуры Алексея Навального, в том числе Фонд борьбы с коррупцией.

В ноябре 2023 года Росфинмониторинг внес Кобзева, Липцера и Сергунина в перечень «экстремистов и террористов».

Дело с сентября рассматривает Петушинский районный суд Владимирской области. Процесс проходит в закрытом режиме.

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