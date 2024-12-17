Прокурор попросил посадить адвокатов Навального на сроки более пяти лет
Обвинение попросило приговорить троих адвокатов политика Алексея Навального к реальным срокам более пяти лет.
Так, сообщает «Новая газета», Вадиму Кобзеву прокурор попросил назначить 5 лет и 11 месяцев колонии общего режима, Алексею Липцеру — 5 лет и 10 месяцев колонии, а Игорю Сергунину — 5 лет и 6 месяцев колонии.
Кроме того, обвинение просит суд запретить подсудимым оказывать юридические услуги в течение 5 лет.
Кобзев и Липцер в ходе процесса настаивали на невиновности. Игорь Сергунин, как сообщалось, признал вину и дал показания по делу.
Адвокатов Навального задержали в октябре 2023 года. Их обвинили в участии в «экстремистском сообществе». По версии следствия, адвокаты передавали письма политика из колонии его соратникам — тем самым, считает следствие, «обеспечивая регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества». Таким «сообществом» власти России еще в июне 2021 года объявили структуры Алексея Навального, в том числе Фонд борьбы с коррупцией.
В ноябре 2023 года Росфинмониторинг внес Кобзева, Липцера и Сергунина в перечень «экстремистов и террористов».
Дело с сентября рассматривает Петушинский районный суд Владимирской области. Процесс проходит в закрытом режиме.