Соратников и адвокатов Навального внесли в список «экстремистов» ровно через полгода после смерти политика

Росфинмониторинг обновил перечень «террористов и экстремистов». Список 40 человек, включенных в перечень, опубликован на сайте ведомства 16 августа.

Как отмечает «Медиазона», в список, в частности, вошли:

Мария Певчих, председатель совета директоров Фонда борьбы с коррупцией (ФБК);

Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального;

Александр Федулов, адвокат Алексея Навального;

Кира Ярмыш, пресс-секретарь Юлии Навальной (ранее — пресс-секретарь Алексея Навального);

Дмитрий Низовцев, ведущий ютьюб-канала «Популярная политика»;

Ольга Комлева, активистка, арестованная по «делу ФБК»;

Алексей Маляревский, приговоренный к семи годам из-за доната ФБК и расклейки листовок;

Нина Волохонская, продюсер ютьюб-канала «Навальный LIVE»;

Антонина Фаворская (Кравцова), журналистка, освещавшая деятельность Алексея Навального, арестована по делу «об участии в ФБК».

Всех их внесли в перечень, как «причастных к экстремистской деятельности». Рядом с их именами нет пометки в виде звездочки (*), которой Росфинмониторинг отмечает людей, подозреваемых в причастности к терроризму.

Мария Певчих, комментируя решение ведомства, написала в соцсетях: «Это мне на или на шесть месяцев с дня убийства Навального?» Кира Ярмыш, в свою очередь, заявила: «Ну что ж. Такие вот полгода».

Согласно российским законам, счета людей и организаций, включенных в реестр Росфинмониторинга, подлежат заморозке.

Басманный районный суд Москвы в январе заочно арестовал Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш по делу об организации или участии в «экстремистском» сообществе. В «экстремизме» также обвиняют адвокатов Алексея Навального Ольгу Михайлову и Александра Федулова.

16 августа исполнилось полгода с момента убийства Алексея Навального в российской колонии.

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