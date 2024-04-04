Программиста, вернувшегося в Россию из Чехии, приговорили к семи годам из-за доната ФБК и расклейки листовок

Долгопрудненский городской суд приговорил 29-летнего программиста Алексея Маляревского к семи годам колонии общего режима, пишет «Медиазона» со ссылкой на источник, знакомый с делом.

Маляревского обвинили в том, что он пожертвовал 150 долларов ФБК, провел одиночный пикет на Манежной площади в поддержку Алексея Навального и расклеивал листовки о судье Мосгорсуда, приговорившем политика, которые потом публиковались в телеграм-канале Команды Навального.

Как следует из карточки дела на сайте суда, Маляревскому вменили две статьи — об участии в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК) и о финансировании «экстремизма» (часть 1 статьи 282.3 УК). По данным «Медиазоны», обвинение требовало для него восемь лет лишения свободы, а также конфискации тысячи долларов и 100 тысяч рублей с банковских счетов. Маляревский признал вину, пишет издание, не уточняя, что конкретно предъявило ему обвинение.

Последние пять лет Маляревский, как стало известно «Медиазоне», прожил в Чехии, где его жена получила предложение о работе. В 2023 году они поссорились, и он вернулся в Россию. 1 сентября он вышел в пикет на Манежную площадь с плакатом «Свободу Навальному, свободу политзаключенным». Его задержали, но, по данным издания SotaVision, отпустили без протокола.

20 октября суд арестовал Маляревского уже по уголовной статье об участии в «экстремистском сообществе». Статья о финансировании «экстремизма» в тот момент в карточке дела не фигурировала.

Пожертвование в ФБК, как стало известно «Медиазоне» после заседания, где Маляревскому был объявлен приговор, он сделал со счета европейского онлайн-банка Revolut. Каким образом данные об этом попали к силовикам, не уточняется. Также на суде программист рассказал, что расклеивал листовки о судье Мосгорсуда, распечатывая их с шаблона, который ему прислали. Кто отправил шаблон — не уточняется.