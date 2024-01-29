Суд в Москве заочно арестовал Марию Певчих

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал председателя совета директоров Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Марию Певчих. Первой об этом написала «Медиазона», затем сообщение о заочном аресте опубликовала в своем телеграм-канале и пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Суд также заочно арестовал ведущего ютьюб-канала «Популярная политика» Дмитрия Низовцева, пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш и главу социологической службы ФБК Анну Бирюкову.

Певчих, Ярмыш и Низовцева обвиняют в распространении «фейков» о российской армии. Также Певчих обвиняют в организации «экстремистского» сообщества, а Ярмыш, Низовцева и Бирюкову — в участии в «экстремистском» сообществе. Кроме того, Певчих вменяют вандализм, а Бирюковой — оправдание терроризма.

В отношении восьми соратников Алексея Навального, в том числе Певчих, Низовцева и Бирюкову, в 2022 году возбудили уголовные дела о «фейках» об армии РФ. Предполагалось, что поводом для дел стали их высказывания во время эфиров на канале «Популярная политика» об убийствах мирных жителей Украины. Дело об «экстремизме» против сотрудников ФБК ведут с 2021 года.

С декабря 2023 года, как пишет «Медиазона», Певчих, Низовцев и Бирюкова находятся в розыске. Ярмыш объявили в розыск в марте 2022 года в связи с другим уголовным делом — о подстрекательстве к нарушению ковидных ограничений.

Основатель ФБК Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об «экстремизме».

Власти РФ несколько лет преследуют сторонников Алексея Навального. В октябре 2023 года суд арестовал троих адвокатов, защищавших Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Их обвинили в участии в «экстремистском» сообществе. Адвокатам вменили то, что они передавали из колонии письма Навального его соратникам.

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