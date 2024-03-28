В Уфе активистку Ольгу Комлеву отправили в СИЗО по «делу ФБК»

Кировский районный суд Уфы арестовал на два месяца активистку и журналистку Ольгу Комлеву по уголовному делу об участии в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, Комлева «добровольно вошла в состав экстремистского сообщества». Это произошло, как утверждают следователи, «под воздействием пропаганды деятельности экстремистского сообщества ФБК („Команда Навального“)».

Комлеву задержали 27 марта. Сотрудники центра «Э», задержавшие активистку, сообщили ей, что она проходит свидетелем по уголовному делу, однако добавили, что ей необходимо взять с собой «вещи первой необходимости». Позже выяснилось, что Комлеву допрашивают в качестве обвиняемой.

Муж Комлевой рассказал, что не смог утром 28 марта передать жене лекарства в изолятор, так как ее увезли в суд. Телеграм-канал «ГоворитНеМосква» уточняет, что у Комлевой диабет. Судья, по данным канала, не разрешил передать для нее лекарства в СИЗО.

Ольга Комлева несколько лет была волонтером уфимского штаба Алексея Навального, пишет «Медиазона». Во время митингов 2021 года в поддержку политика Комлеву несколько раз задерживали. У активистки также арестовали банковские счета, дом и автомобиль из-за исков МВД и Росгвардии, которые требовали от нее компенсаций за работу силовиков на протестах. Комлева также сотрудничала с изданием RusNews. Для него она освещала, в частности. протесты в Баймаке.

В июне 2023 года Кировский районный суд Уфы приговорил соратницу Навального Лилию Чанышеву к семи с половиной годам лишения свободы. Ее признали виновной в «призывах к экстремизму», «создании экстремистского сообщества» с использованием служебного положения и «создании организации, нарушающей права граждан». Чанышева стала первой задержанной в рамках дела о создании «экстремистского сообщества», которое было возбуждено против Навального и его сторонников в сентябре 2021 года, вскоре после признания структур политика «экстремистскими организациями».

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