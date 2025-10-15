Алексея Горинова в колонии поставили на учет как «склонного к поджогу». Такие учеты означают дополнительную «профилактическую работу»

Бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова, который отбывает срок в колонии, поставили на профилактический учет как «склонного к поджогу», сообщила его группа поддержки.

Причины этого решения неизвестны. «Алексей подчеркивает, что не курит и у него нет доступа к спичкам или другим источникам огня», — пишет его группа поддержки. Активисты отмечают, что для Горинова это уже четвертый профучет. Ранее его отмечали как «склонного к совершению террористических актов», «склонного к побегу», а также «склонного к суициду и членовредительству».

Горинов находится в ИК-10 Рубцовска Алтайского края. Адвокат, навестивший его, рассказал, что сейчас Горинов находится в помещении камерного типа (ПКТ), где, в отличие от штрафного изолятора, «тепло и нет мышей». Однако содержат его в полной изоляции. Сам Горинов рассказал, что новый профучет оформили во время его пребывания в больнице в Барнауле — по его словам, это происходит не впервые и является своеобразной «платой за лечение».

Постановка осужденных, подозреваемых и обвиняемых на учет предусматривает «профилактическую работу» для предотвращения нарушений. Ее порядок для каждой отдельной категории определяет специальная инструкция. В частности, эта инструкция предлагает в качестве мер изоляцию человека от «связей и условий», которые могут оказывать на него негативное влияние, или, например, проведение «индивидуальных бесед».

Алексей Горинов был первым известным в России осужденным по статье о распространении «фейков» про армию. В июле 2022 года его приговорили к семи годам колонии. Поводом для дела стало то, что во время заседания совета депутатов Горинов, среди прочего, предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине». Позже в отношении Горинова возбудили еще одно дело — об оправдании терроризма. Поводом для него стали разговоры Горинова с соседями по палате в тюремной больнице. В ноябре 2024 года Горинова приговорили к трем годам, по совокупности приговоров на тот момент ему оставалось пять лет пребывания в колонии.

В заключении у Горинова сильно ухудшилось здоровье. 64-летнего Горинова неоднократно помещали в ШИЗО, находясь в заключении, он перенес пневмонию, адвокат сообщал, что у него были обнаружены очаги туберкулеза. «Мемориал» признал Горинова политзаключенным. Его освобождения требуют правозащитники, активисты и политики из разных стран.

