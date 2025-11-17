Американская нефтяная компания Chevron изучает возможность покупки международных активов российского «Лукойла», попавшего под санкции США, сообщает Reuters, ссылаясь на пять источников.

По их словам, Chevron рассматривает варианты покупки не всего портфеля «Лукойла», а лишь тех активов, где у компании уже есть пересечения с российским нефтедобытчиком.

Так, обе компании добывают нефть на казахстанских месторождениях Карачаганак и Тенгиз. У «Лукойла» также есть доля в нигерийском шельфовом проекте OML-140, где оператором выступает Chevron.

В Chevron в ответ на вопросы Reuters заявили, что соблюдают законы и правила, применимые к бизнесу компании, а также не комментируют коммерческие вопросы.

«Лукойл» сообщил о продаже своих зарубежных активов после того, как США в октябре объявили о санкциях против компании. Ограничения вступят в силу 21 ноября. Санкции также будут грозить тем, кто сотрудничает с «Лукойлом» и его дочерними предприятиями.

Активы российской компании в Европе и США собиралась купить швейцарская компания Gunvor, близкая к другу Путина Геннадию Тимченко. Но Вашингтон заблокировал эту сделку.

После этого «Лукойл» попросил у США больше времени на продажу активов. Вашингтон предоставил отсрочку до 13 декабря.

Reuters ранее сообщал, что на зарубежные активы «Лукойла» претендует американская инвестиционная компания Carlyle. В «Лукойле» говорили, что проводят переговоры о продаже международных активов «с несколькими потенциальными покупателями».