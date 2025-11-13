Reuters: «Лукойл» попросил у США отсрочку для продажи своих зарубежных активов после введения санкций

Нефтяная компания «Лукойл» подала в Минфин США заявку на продление срока для завершения операций после введения санкций, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США при введении санкций в отношении «Роснефти» и «Лукойла» установило срок, к которому должны быть завершены все сделки компаний, в том числе по продаже зарубежных активов — 21 ноября.

По данным источников Reuters, «Лукойл» добивается отсрочки, поскольку компании требуется больше времени для выполнения существующих обязательств и изучения предложений по продаже зарубежных активов.

На запрос о комментарии в компании не ответили.

США ввели санкции в отношении «Лукойла» и «Роснефти» 22 октября. После этого «Лукойл» начал искать покупателя на свои зарубежные активы (по некоторым оценкам — около 20 миллиардов долларов) и договорился с нефтетрейдером Gunvor, основанным шведским бизнесменом Торбьерном Торнквистом и другом Владимира Путина Геннадием Тимченко еще в конце 1990-х годов. Однако сделка сорвалась после того, как Минфин США заявил, что «кремлевская марионетка Gunvor никогда не получит лицензию на работу и получение прибыли». Нефтетрейдер отозвал предложение о покупке.

10 ноября, как стало известно Reuters, «Лукойл» объявил форс-мажор на месторождении «Западная Курна-2» в Ираке — одном из самых крупных месторождений нефти в мире. По данным агентства, Ирак прекратил все платежи «Лукойлу» после введения американских санкций против компании.

