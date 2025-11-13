Американская инвестиционная компания Carlyle рассматривает возможность купить зарубежные активы российской нефтяной компании «Лукойл», сообщило 13 ноября агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Carlyle находится на «ранней стадии» изучения сделки, сказал один из собеседников агентства. По его словам, компания рассматривает возможность подать заявку, чтобы получить от властей США разрешение на покупку, после чего приступит к комплексной проверке активов.

Источник отметил, что Carlyle может отказаться от сделки. Второй источник рассказал, что Carlyle проинформировала «Лукойл» о том, что намерена купить ее активы.

Carlyle отказалась от комментариев. «Лукойл» не ответил на запрос Reuters.

США в октябре объявили о санкциях против «Лукойла», они вступят в силу 21 ноября. В ответ на это российская компания решила продать свои зарубежные активы. Первым претендентом на них стала швейцарская компания Gunvor, среди основателей которой Геннадий Тимченко, друг Владимира Путина. США заблокировали продажу активов швейцарской компании. После этого «Лукойл» попросила у США больше времени на продажу активов, писал Reuters.

На протяжении десятилетий «Лукойл» оставался самой активной российской нефтяной компанией за рубежом. У компании три нефтеперерабатывающих завода в Европе, доли в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте и Нигерии, а также сотни автозаправочных станций по всему миру, в том числе в США. На зарубежные активы «Лукойла» приходится более 0,5% мировой нефти. По состоянию на 2024 год они оценивались примерно в 22 миллиарда долларов.

Carlyle — одна из крупнейших в мире компаний в сфере частного капитала, она управляет активами на сумму 474 миллиарда долларов.

