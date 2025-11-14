США дали «Лукойлу» больше времени на продажу международных активов — еще три недели после введения санкций
Министерство финансов США разрешило «Лукойлу» проводить некоторые сделки после того, как 21 ноября вступят в силу санкции против российской нефтяной компании, сообщает Bloomberg 14 ноября.
Минфин разрешил «Лукойлу» до 13 декабря проводить определенные сделки, связанные с розничными автозаправочными станциями компании и договорами о продаже ее международных активов.
Кроме того, Минфин отдельно освободил компанию от санкций по сделкам, которые касаются подразделений «Лукойла» в Болгарии. Разрешение действует до 29 апреля 2026 года.
По данным Reuters, власти Великобритании временно сняли санкции с нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в болгарском Бургасе и его АЗС, чтобы разрешить их эксплуатацию. Разрешение действует до 14 февраля 2026 года.
«Лукойл» объявил о продаже своих зарубежных активов после того, как США в октябре объявили о санкциях против компании. Первоначально сообщалось, что активы, в том числе в Европе и США, купит швейцарская компания Gunvor, близкая к другу Путина Геннедию Тимченко, однако Вашингтон заблокировал эту сделку, назвав Gunvor «кремлевской марионеткой». После этого «Лукойл» попросил у США больше времени на продажу активов.
Агентство Reuters сообщило 13 ноября, что на зарубежные активы «Лукойла» претендует американская инвестиционная компания Carlyle. Пресс-служба «Лукойла» заявила 14 ноября, что проводит переговоры о продаже международных активов «с несколькими потенциальными покупателями».