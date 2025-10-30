Bloomberg: экспорт нефтепродуктов из России упал до минимума с начала 2022 года

Россия в октябре сократила объем поставок нефтепродуктов на фоне простоя нефтеперерабатывающих заводов, возникшего из-за атак Украины, и ужесточения западных санкций, сообщило 30 октября агентство Bloomberg, ссылаясь на аналитической компании Vortexa.

Из них следует, что с 1 по 26 октября Россия в среднем поставляла по морю 1,89 миллиона баррелей в день. Это самый низкий показатель с начала 2022 года.

Как отмечает агентство, общий объем поставок снизился из-за слабых показателей по и мазуту — они сократились на 3% и 10% соответственно. При этом поставки дизельного топлива и незначительно выросли — на 2%.

Пока экспорт дизельного топлива остается относительно стабильным, считает Bloomberg, поскольку большая часть поставок приходится на близлежащие рынки, в том числе Турцию и страны Африки. Россия сможет осуществить поставки до того, как 21 ноября вступят в силу санкции против «Роснефти» и «Лукойла» — крупнейших экспортеров российской нефти.

При этом поставки нафты и мазута более уязвимы, поскольку их поставляют в страны Азии. Есть риск, что их не успеют доставить до вступления санкций в силу.

США объявили о введении санкций против «Роснефти» и «Лукойла» и их дочерних структур 22 октября. После этого закупки российской нефти приостановили крупные компании в Китае и Индии (обе страны — ключевые покупатели нефти из РФ).

На фоне санкций «Лукойл» объявил, что из-за санкций продаст свои зарубежные активы компании Gunvor.

Из-за атак Украины по нефтеперерабатывающим заводам в конце лета — начале осени в России возник топливный кризис.

