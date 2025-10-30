Зарубежные активы «Лукойла» продадут компании Gunvor

Покупателем зарубежных активов «Лукойла» станет Gunvor, объявила российская нефтяная компания. «Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами», говорится в опубликованном «Лукойл» заявлении.

Gunvor будет продана LUKOIL International GmbH, владеющая зарубежными активами российской нефтяной компании. Параметры сделки не уточняются.

«Продажа LUKOIL International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против ПАО „Лукойл“ и его дочерних обществ», подчеркивается в пресс-релизе.

Компанию Gunvor в 2000 году основали Торбьорн Торнквист и Геннадий Тимченко, считающийся одним из самых близких к Владимиру Путину бизнесменов. Gunvor долгое время была крупнейшим продавцом российской нефти за рубеж. Минфин США считал, что Путин имел непосредственное отношение к деятельности Тимченко в энергетическом секторе, инвестировал средства в Gunvor и, возможно, имел доступ к активам компании.

После аннексии Россией Крыма в 2014 году Тимченко продал свою долю в компании Торнквисту, чтобы компания не попала под санкции. Сумма сделки не раскрывалась.

США 23 октября объявили о санкциях против «Лукойла» и «Роснефти» — крупнейших экспортеров российской нефти. Ограничения ввели как против самих компаний, так и против 34 их дочерних структур. Если контрагенты этих юрлиц в течение месяца не свернут операции, им грозят вторичные санкции США. «Лукойл» после объявления о санкциях сообщил, что продаст зарубежные активы.

