«Лукойл» объявил, что из-за санкций продаст свои зарубежные активы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после западных санкции в отношении компании. Об этом сообщают ТАСС и другие издания со ссылкой на заявление «Лукойла».

«ПАО „Лукойл“ сообщает, что в связи с введением некоторыми государствами ограничительных мер в отношении компании и ее „дочек“, компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей», — цитирует РБК заявление компании.

США 23 октября объявили о санкциях против «Лукойла» и «Роснефти» — крупнейших экспортеров российской нефти. Ограничения ввели как против самих компаний, так и против 34 их дочерних структур. Если контрагенты этих юрлиц в течение месяца не свернут операции, им грозят вторичные санкции США.

Ранее в октябре Великобритания объявила об ограничениях в отношении «Лукойла» и «Роснефти». Евросоюз также ввел санкции против дубайского торгового подразделения «Лукойла».

После западных санкций против «Роснефти» и «Лукойла» китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти, сообщали источники Reuters в отрасли.