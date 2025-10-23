США объявили о санкциях против «Лукойла» и «Роснефти»

Министерство финансов США объявило 22 октября, что вводит санкции в отношении двух крупных нефтяных компаний России — «Роснефти» и «Лукойла».

Министерство заявило, что пошло на ограничения из-за «отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу по прекращению войны в Украине».

«Сейчас самое время прекратить убийства и немедленно объявить перемирие. Учитывая отказ президента Путина положить конец этой бессмысленной войне, министерство финансов вводит санкции в отношении двух крупнейших нефтяных компаний России, которые финансируют военную машину Кремля», — заявил министр финансов Скотт Бессант.

Американские санкции в том числе затрагивают 34 дочерние компании «Роснефти».