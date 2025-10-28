Наоко после суда увезли в отдел полиции. Ей вызвали скорую
18-летней уличной певице из группы «Стоптайм» Диане Логиновой (Наоко) вызвали скорую помощь в 76-й отдел полиции Петербурга, куда ее увезли после суда, сообщают «Медиазона» и «Бумага».
По данным «Медиазоны», в отделе Наоко «стало нехорошо». При этом певицу решили оставить в отделе на ночь.
Источник провластного РИА Новости утверждает, что на Логинову составляют новый протокол по административной статье об организации массового мероприятия без согласования с властями (20.2.2 КоАП).
Обновление. На Логинову составили новый протокол об организации массового мероприятия без согласования с властями из-за исполнения песен на улицах Петербурга, подтвердила «Медиазона». Детали протокола пока неизвестны. Второй подряд протокол по той же статье составили и на гитариста «Стоптайм» Александра Орлова.
Ранее 28 октября Ленинский суд Петербурга оштрафовал певицу на 30 тысяч рублей, признав ее виновной в «дискредитации» российской армии (статья 20.3.3 КоАП). Поводом для протокола стало исполнение еще неизданной песни Монеточки «Ты солдат».
До этого Наоко провела 13 суток в спецприемнике по протоколу об организации массового мероприятия без согласования с властями из-за выступления на улицах Петербурга.
Известно, что на певицу составили еще один протокол о «дискредитации» армии. Поводом для него стало исполнение песни Noize MC «Светлая полоса». Накануне Куйбышевский суд Петербурге вернул его силовикам на доработку.
Петербургская группа «Стоптайм» получила известность, исполняя песни исполнителей, объявленных в России «иностранными агентами».
16 октября из-за одного из выступлений участников группы — певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева — отправили в спецприемник на 12-13 суток по протоколу об организации незаконного митинга.
Орлов должен был выйти на свободу 27 октября. На выходе из спецприемника его снова задержали и доставили в полицию. По данным «Фонтанки», на него составили новый протокол по «митинговой» статье и могут снова отправить под административный арест. Леонтьев должен выйти на свободу 28 октября.
После арестов участников «Стоптайм» в их поддержку выступили другие уличные музыканты в разных городах России, а также российские блогеры.