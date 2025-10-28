Певицу Наоко оштрафовали на 30 тысяч рублей за исполнение песни Монеточки

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей 18-летнюю уличную певицу из группы «Стоптайм» Диану Логинову, известную как Наоко. Об этом сообщает «Медиазона».

Суд признал Логинову виновной в «дискредитации» российской армии (статья 20.3.3 КоАП).

Поводом для составления административного протокола стало исполнение еще неизданной песни Монеточки «Ты солдат».

Адвокат Логиновой Мария Зырянова в ходе заседания суда отмечала, что независимые специалисты не нашли «дискредитации» армии в песне, которую исполняла Логинова — там нет формулировок о негативном использовании Вооруженных сил, а также вообще не упоминается российская армия.

Защита также указала на нарушения при составлении протокола. По словам адвоката, сотрудники центра «Э» не указали в документе никаких деталей якобы совершенного правонарушения. В протоколе нет полного текста песни, только упоминание названия, не указаны даты, когда Логинова исполняла песню, а также нет подписей сотрудников полиции, которые этот протокол составляли.

Петербургская группа «Стоптайм» получила известность, исполняя песни на улицах города, среди них были композиции исполнителей, объявленных «иностранными агентами».

Участников группы — певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева — арестовали 16 октября по статье об организации массового мероприятия. По версии полиции, 11 октября они нарушили «движение и порядок» в городе, так как песни слушали одновременно 70 человек. Суд назначил Диане Логиновой 13 суток административного ареста. Александра Орлова и Владислава Леонтьева отправили под арест на 12 и 13 суток соответственно.

В отношении Логиновой составили два протокола о «дискредитации» армии. Поводом для второго протокола стало исполнение песни Noize MC «Светлая полоса». В полиции усмотрели «дискредитацию» из-за рассказа одного из поклонников Noize MC о том, что он слушал песню во время атаки дронов на Киев и благодаря этому чувствовал поддержку музыканта.

