Полиция объяснила, в чем заключается «дискредитация» армии в песне Noize MC «Светлая полоса» (ее исполняла певица Наоко). Дело в том, что ее слушал украинец во время атаки дронов

Песня Noize MC «Светлая полоса» «дискредитирует» армию РФ тем, что ее слушают украинцы во время атак дронов, считают в полиции.

Как пишет издание «Ротонда», такая причина указана в административном протоколе о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП), составленном на вокалистку группы «Стоптайм» Диану «Наоко» Логинову, которая исполнила композицию «Светлая полоса» на уличном концерте в Петербурге.

В протоколе полицейские привели цитату из соцсетей Noize MC — в ней поклонник музыканта написал, что включал песню в Киеве во время атаки дронов и чувствовал поддержку артиста, рассказала глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

«Таким образом, Алексеевым И.А. посредством как самой песни „Светлая полоса“, так и комментария относительно ее выпуска, в обществе формируется негативная оценка проведения Российской Федерацией специальной военной операции», — говорится в протоколе.

В самой песне «Светлая полоса» война или армия никак не упоминаются.

Диана Логинова в объяснении к протоколу написала, что не согласна с его содержанием. Певица отметила, что не дискредитировала армию и не выступала против ее действий.

Диана «Наоко» Логинова — 18-летняя студентка музыкального училища имени Римского-Корсакова и вокалистка группы «Стоптайм» (Stoptime), получившей известность исполнением песен «иностранных агентов» на улицах Петербурга. Видео выступлений «Стоптайм» завирусились в сети и вызвали недовольство провластных активистов, которые стали писать на группу публичные доносы.

15 октября Логинову задержала полиция. Певицу оставили на ночь в отделении, затем суд назначил ей 13 суток административного ареста по протоколу об организации незаконного митинга. Гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева отправили под арест на 12 и 13 суток соответственно по аналогичному обвинению.

Полиция составила на Логинову еще два административных протокола о «дискредитации» армии РФ — из-за песен «Ты — солдат» Монеточки и «Светлая полоса» Noize MC, которые «Стоптайм» исполнили 26 сентября и 11 октября на уличных концертах в Петербурге. В полиции заявляли, что протоколы будут рассмотрены судом, когда истечет срок ареста певицы.

Когда музыканты «Стоптайм» начали отбывать административный арест, в телеграм-канале группы были удалены публикации их выступлений, а администраторы опубликовали песню «Широка страна моя родная» в исполнении Наоко.

