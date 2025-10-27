Протокол о «дискредитации» армии, составленный на певицу Наоко, вернули в полицию

Куйбышевский районный суд Петербурга вернул в полицию один из двух административных протоколов о «дискредитации» армии, составленных на 18-летнюю вокалистку группы «Стоптайм» Диану «Наоко» Логинову.

Пресс-служба городских судов сообщила, что протокол вернули «для устранения препятствий его рассмотрения».

По данным «Фонтанки», речь идет о протоколе, выписанном на Наоко из-за исполнения песни Noize MC «Светлая полоса» на уличном концерте «Стоптайм» в Петербурге. В песне нет упоминаний войны или армии. В полиции усмотрели «дискредитацию» из-за рассказа одного из поклонников Noize MC о том, что он слушал песню во время атаки дронов на Киев и благодаря этому чувствовал поддержку музыканта.

28 октября Ленинский районный суд Петербурга рассмотрит второй протокол о «дискредитации» — его составили из-за того, что Наоко исполнила на уличном концерте песню Монеточки «Ты солдат».

Уличная группа «Стоптайм» (Stoptime) получила известность, исполняя песни «иностранных агентов». В середине октября вокалистку группы Диану Логинову (Наоко) задержала полиция. Певицу оставили на ночь в отделении, затем суд назначил ей 13 суток административного ареста по протоколу об организации незаконного митинга. Гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева отправили под арест на 12 и 13 суток соответственно по аналогичному обвинению. На Наоко также составлены два протокола о «дискредитации» армии — за исполнение песен «Ты — солдат» Монеточки и «Светлая полоса» Noize MC.

После того, как участников «Стоптайм» арестовали, уличные музыканты в разных городах стали исполнять песни в их поддержку, а российские блогеры записывать видео.

