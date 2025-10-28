«Фонтанка»: на гитариста «Стоптайм» составили новый протокол. Ему грозит до 15 суток ареста

На гитариста уличной группы «Стоптайм» Александра Орлова составили новый протокол по статье о нарушении общественного порядка при организации массового пребывания граждан (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП), сообщает «Фонтанка».

Другие подробности неизвестны. Эта статья предполагает до 15 суток ареста.

Вечером 27 октября Орлова задержали на выходе из спецприемника в Луге, где он отбывал 12 суток административного ареста по делу об организации массового мероприятия (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). По данным «Бумаги», Орлова задержали двое мужчин в гражданской одежде, усадили его силой в машину без опознавательных знаков и увезли в 76-й отдел полиции.

Участников петербургской уличной группы «Стоптайм» — певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева — арестовали 16 октября по статье об организации массового мероприятия. Поводом для составления протоколов стало исполнение песен на улицах Петербурга. По версии полиции, 11 октября они нарушили «движение и порядок» в городе, так как песни слушали одновременно 70 человек.

Суд назначил Диане Логиновой 13 суток административного ареста. Александра Орлова и Владислава Леонтьева отправили под арест на 12 и 13 суток соответственно. На Наоко также составили два протокола о «дискредитации» армии.

