Гитариста «Стоптайм» Александра Орлова задержали после административного ареста

В Петербурге гитариста уличной группы «Стоптайм» Александра Орлова задержали на выходе из спецприемника, сообщает «Бумага».

Орлов 27 октября должен был выйти из спецприемника в Луге, куда его отправили на 12 суток по протоколу об организации незаконного митинга из-за выступления «Стоптайм» на площади Восстания.

По данным «Бумаги», Орлова везут в 76-й отдел полиции из-за нового административного протокола о «дискредитации» армии. При этом музыканту сам протокол не показали.

Телеграм-канал «Слово защите» со ссылкой на источники утверждает, что солистку «Стоптайм» Диану Логинову (Наоко) также увезли из спецприемника, где она должна была находиться еще сутки, в 76-й отдел полиции.

Уличная группа «Стоптайм» (Stoptime) получила известность, исполняя песни «иностранных агентов».

В середине октября вокалистку группы Диану Логинову, которая выступает под псевдонимом Наоко, задержала полиция. Суд назначил певице 13 суток административного ареста по протоколу об организации незаконного митинга. Гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева отправили под арест на 12 и 13 суток соответственно по аналогичному обвинению.

Позже на Наоко составили еще два протокола о «дискредитации» армии — за исполнение песен «Ты — солдат» Монеточки и «Светлая полоса» Noize MC.

После арестов участников «Стоптайм» в их поддержку выступили другие уличные музыканты в разных городах России, а также российские блогеры. Преследование группы вызвало споры о том, кто виноват в аресте музыкантов.

