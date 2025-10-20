Трамп дал понять, что не верит в победу Украины. Месяц назад он говорил, что Киев может отвоевать все захваченные территории и «пойти дальше»

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает победу Украины в войне с Россией возможной, но маловероятной. «Они все еще могут победить. Не думаю, что им это удастся, но они все еще могут победить», — цитирует Трампа CNN.

По словам Трампа, он никогда не утверждал, что Украина «победит» — лишь только то, что она «может победить». «Все может случиться. Война — очень странная штука. Происходит много плохого. Происходит много хорошего», — добавил американский президент.

23 сентября Трамп заявил, что «Украина очень хорошо справляется с задачей остановить эту огромную [российскую] армию» и что при поддержке Евросоюза она «способна бороться и вернуть всю свою территорию в прежних границах» и «возможно, даже пойти дальше».

Сентябрьские слова Трампа прозвучали на фоне ужесточения его риторики в отношении России из-за нежелания Кремля форсировать мирные переговоры с Украиной. Нынешнее заявление Трамп сделал вскоре после телефонного разговора с Владимиром Путиным 16 октября. На следующий день Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и отказал ему в поставках американских ракет «Томагавк» для ВСУ. По данным СМИ, переговоры Трампа и Зеленского прошли напряженно; президент США якобы повторил украинскому лидеру требование Путина о сдаче Донбасса (Трамп это отрицает).