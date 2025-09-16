Украина заявила, что атаковала завод «Роснефти» в Саратове

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские войска атаковали в ночь на 16 сентября Саратовский нефтеперерабатывающий завод, обеспечивающий потребности ВС РФ.

«В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются», — сообщили в Генштабе.

«Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала Российской Федерации, в частности, ее способности обеспечивать оккупационные войска горючим, боеприпасами и вооружением, а также с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины», — добавили в ВСУ.

Власти Саратовской области сообщали ночью, что в регионе есть угроза атаки беспилотников. В Минобороны РФ говорили, что сбили в области 18 украинских дронов. Росавиация ночью ограничивала работу аэропорта Саратова.

Предполагаемая атака на НПЗ в Саратове

Саратовский нефтеперерабатывающий завод — предприятие «Роснефти» в Саратове. Объем переработки в 2023 году составил 4,8 миллиона тонн, отметили в Генштабе ВСУ.

ВСУ в последние месяцы регулярно атакуют российские НПЗ. На фоне этих налетов в стране подорожало топливо — в начале августа биржевая цена на бензин АИ-95 впервые в истории превысила 77 тысяч рублей за тонну.