Путин продлил на год полномочия Бастрыкина в Следственном комитете

Владимир Путин продлил срок службы главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на один год — до 27 августа 2026 года.

Распоряжение президента РФ опубликовано 30 августа на официальном портале правовой информации.

Бастрыкин возглавляет СК с 2011 года. 27 августа ему исполнилось 72 года. По закону «О Следственном комитете», предельный возраст работы в СК составляет 65 лет, но он может быть продлен до 70 лет «по решению руководителя». В 2024 году Путин подписал закон, которым разрешил себе продлевать срок службы главы СК и после 70 лет.

В августе источники СМИ сообщали, что Бастрыкин стал одним из основных кандидатов на пост председателя Верховного суда России. Эта должность освободилась в июле после смерти Ирины Подносовой. В итоге единственным, кто подал заявление на пост главы Верховного суда, стал генпрокурор Игорь Краснов. Также появлялась информация, что Бастрыкин может занять должность постпреда в Северо-Западном федеральном округе.