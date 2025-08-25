В высшем российском руководстве планируются масштабные перестановки, утверждает RTVI со ссылкой на источники.

Старт цепочке перестановок дал генпрокурор Игорь Краснов, который днем 25 августа подал заявление на должность председателя Верховного суда. Его кандидатура на этот пост будет единственной.

По данным RTVI, новым генеральным прокурором станет полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Должность постпреда при СЗФО, утверждает телеканал, займет глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Его ведомство, в свою очередь, возглавит министр юстиции Константин Чуйченко. Кто будет назначен на его должность, источник RTVI не уточнил.

Должность главы Верховного суда стала вакантной после смерти Ирины Подносовой в июле 2025 года. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники называли Бастрыкина одним из основных кандидатов на пост главы Верховного суда.