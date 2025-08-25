Генпрокурор Игорь Краснов выдвинулся на пост председателя Верховного суда РФ

Генпрокурор России Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда, сообщил председатель Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) Николай Тимошин.

Должность председателя Верховного суда освободилась в конце июля после смерти занимавшей этот пост Ирины Подносовой. Есть ли другие претенденты на этот пост — неизвестно.

Заявления на пост главы Верховного суда прекращают принимать 25 августа.

Председателя Верховного суда назначает Совет Федерации сроком на шесть лет. Положительное заключение кандидату должна дать Высшая квалификационная коллегия судей, а затем представление о назначении вносит в Совет Федерации президент России.

Верховный суд России с 1991 года возглавлял Вячеслав Лебедев. Он умер 24 февраля 2024 года, и после его смерти на должность председателя была избрана 71-летняя Ирина Подносова, учившаяся на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета имени Жданова одновременно с Владимиром Путиным. Она была единственным кандидатом на этот пост. В июле 2025 года Подносова умерла после тяжелой болезни.

В конце августа «Ведомости» со ссылкой на источники называли одним из основных кандидатов на пост председателя Верховного суда главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. У него заканчивается срок полномочий, который Владимир Путин продлевал до 27 августа 2025 года. В то же время источники «Коммерсанта» называли «самым очевидным кандидатом» на пост председателя ВС главу коллегии по экономическим спорам Юрия Иваненко. После смерти Ирины Подносовой он был назначен временно исполняющим обязанности главы суда.

Владимир Путин назначил Игоря Краснова генпрокурором в январе 2020 года. До этого Краснов занимал пост заместителя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

