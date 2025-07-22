Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова умерла в Москве, сообщает 22 июля ТАСС, ссылаясь на ее окружение. Информацию подтвердили в Верховном суде. Подносовой был 71 год.

Михаил Терещенко / ТАСС / Profimedia

Подносова возглавляла Верховный суд с 17 апреля 2024 года. Она стала единственным кандидатом на должность председателя суда, которая стала вакантной после смерти Вячеслава Лебедева, занимавшего этот пост с 1991 года.

Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета одновременно с Владимиром Путиным. Во время работы в судебной системе Подносова возглавляла Ленинградский областной суд и Второй апелляционный суд общей юрисдикции.

В 2020 году она стала зампредседателя Верховного суда РФ. Как писала газета «Коммерсант», Подносова «не имеет никакого отношения к арбитражной системе», но в судебной системе она считается весьма влиятельным человеком, «поскольку все понимают, кто за ней стоит».