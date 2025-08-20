Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обсуждается как «один из основных кандидатов» на должность председателя Верховного суда России (ВС), освободившуюся после смерти Ирины Подносовой, пишут «Ведомости» со ссылкой на пять источников.

Один из собеседников газеты говорит, что кандидатура Бастрыкина обсуждается «как наиболее очевидная». Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, отмечает, что «пост председателя ВС должен занять доверенный и понятный первому лицу человек».

У главы СК сейчас заканчивается срок полномочий, который Владимир Путин в прошлом году продлил до 27 августа 2025 года, отмечают «Ведомости». Один из источников газеты говорит, что указ о новом продлении пока не публиковался.

Еще один собеседник называет назначение Бастрыкина в Верховный суд «логичным». «С одной стороны, в ВС появится — в том или ином виде — свежая кровь, с другой — решится вопрос с очередным продлением срока полномочий Бастрыкина, которому скоро исполнится 72 года», — говорит он.

Два собеседника «Ведомостей» не исключают другого кандидата «с большим политическим весом и серьезным юридическим опытом», но конкретных имен не называют. Прием откликов на должность председателя Верховного суда заканчивается 25 августа.

Председателя Верховного суда назначает Совет Федерации сроком на шесть лет. Вначале свое положительное заключение должна дать Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС), а затем в Совфед представление о назначении вносит президент России.

Верховный суд России с 1991 года возглавлял Вячеслав Лебедев. Он умер 24 февраля 2024 года, и после его смерти на должность председателя была избрана 71-летняя Ирина Подносова, учившаяся на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета имени Жданова одновременно с Владимиром Путиным. Она была единственным кандидатом на этот пост. В июле 2025 года Подносова умерла после тяжелой болезни.

Бастрыкин официально занимает должность председателя Следственного комитета с января 2011 года (а фактически исполнять обязанности начал еще раньше). Он курировал все резонансные политические дела, включая протестное «болотное дело» и последующее уголовное преследование Алексея Навального и его сторонников. ФБК вскоре после назначения Бастрыкина нашел у него незадекларированную квартиру и вид на жительство в Чехии.