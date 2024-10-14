Путин разрешил себе продлевать полномочия Бастрыкина на посту главы СК

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет главе государства продлить срок пребывания на службе главы Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки о внесении изменении в закон «О Следственном комитете России» внес на рассмотрение в Госдуму сам Путин. Госдума одобрила законопроект сразу в трех чтениях 26 сентября.

В текущей версии закона говорится, что предельный возраст работы в Следственном комитете составляет 65 лет. Полномочия могут быть продлены еще на пять лет.

Согласно поправке, теперь в законе будет отмечено, что «срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом».

Нынешнему председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину 27 августа исполнился 71 год. Он занимает эту должность с 2011 года.