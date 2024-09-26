Госдума разрешила Путину продлевать срок службы Бастрыкина во главе СК
Депутаты Госдумы 26 сентября сразу в трех чтениях приняли законопроект, который позволяет президенту РФ продлить срок пребывания на службе главы Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет.
Такую поправку в закон «О Следственном комитете России» внес в парламент 23 сентября сам Владимир Путин.
Сейчас предельный возраст пребывания на службе в Следственном комитете составляет 65 лет. Он может быть продлен главой СК, но не более чем на пять лет.
Нынешнему председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину 27 августа исполнился 71 год. Он занимает эту должность с момента основания ведомства в 2011 году.
Ранее Владимир Путин неоднократно продвигал инициативы, позволяющие оставаться на своих постах высокопоставленным чиновникам, которые достигают предела установленного законом возраста.