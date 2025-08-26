«Коммерсант» и «Интерфакс»: Путин на год продлил срок полномочий Александра Бастрыкина на посту главы СК

Владимир Путин продлил срок службы руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина на его посту до августа 2026 года, сообщают источники «Коммерсанта» и «Интерфакса».

Нынешний срок полномочий Бастрыкина истекал 27 августа 2025 года.

Бастрыкин возглавляет СК с 2011 года. 27 августа ему исполняется 72 года. По закону «О Следственном комитете», предельный возраст работы в СК составляет 65 лет, но он может быть продлен до 70 лет «по решению руководителя».

В 2024 году президент РФ подписал закон, которым разрешил себе продлевать срок службы главы СК и после 70 лет.

Ранее несколько источников «Ведомостей» называли Александра Бастрыкина «одним из основных кандидатов» на пост председателя Верховного суда России. Эта должность освободилась после смерти Ирины Подносовой. Один из собеседников газеты говорил, что таким образом «решится вопрос с очередным продлением срока полномочий Бастрыкина, которому скоро исполнится 72 года». Однако 25 августа стало известно, что на должность председателя Верховного суда подал заявление генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он стал единственным кандидатом на этот пост.

Телеканал RTVI 25 августа со ссылкой на источники сообщал, что в российском руководстве планируются масштабные перестановки, в ходе которых Бастрыкин займет должность постпреда в Северо-Западном федеральном округе, а Следственный комитет возглавит министр юстиции Константин Чуйченко.