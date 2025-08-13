Reuters: исследователи заметили активность на ядерном полигоне на Новой Земле. Они считают, что Россия готовится к испытанию ракеты «Буревестник»

Россия, вероятно, готовится к новому испытанию межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой, пишет Reuters со ссылкой на западный источник в сфере безопасности и двух , которые независимо друг от друга изучили спутниковые снимки полигона на архипелаге Новая Земля.

Фотографии, по словам аналитиков Джеффри Льюиса и Декера Эвелета, показывают штабеля грузовых контейнеров, оборудование и прибывающий с конца июля персонал. Кроме того, на полигоне с середины июля находятся два самолета, оснащенные для сбора данных об испытаниях.

Также, говорит Льюис, снимки показывают в районе полигона как минимум пять кораблей, связанных с предыдущими испытаниями «Буревестника». Шестой корабль, который тоже раньше участвовал в испытаниях, должен прибыть на Новую Землю во вторник, 19 августа, убедился Reuters.

«Подготовка идет полным ходом», — сказал Льюис. По его мнению, испытание ракеты может пройти уже на этой неделе. Западный источник также подтвердил Reuters, что Россия готовится к испытанию «Буревестника».

Спутниковые снимки за июль Эвелет и Льюис начали изучать после того, как 6 августа Россия опубликовала предупреждение для моряков и пилотов гражданской авиации, запрещающее находиться в этом районе с 9 по 12 августа.

По словам экспертов, опрошенных Reuters, новое испытание «Буревестника» было запланировано задолго до объявления о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, запланированной на 15 августа. Исследователи считают при этом, что Путин, зная о наблюдении со стороны американских разведывательных спутников, мог приостановить подготовку к запуску «Буревестника», чтобы продемонстрировать свою готовность завершить войну в Украине и возобновить переговоры о контроле над вооружениями с США.

Полигон на Новой Земле использовался для ядерных испытаний в период с 1955 по 1990 год — за это время их там было проведено более 130. В сентябре 2023 года CNN, изучивший спутниковые снимки, писал, что в период с 2021 по 2023 год на полигоне велось масштабное строительство: в порт регулярно прибывали корабли и выгружались контейнеры, а в горах строили тоннели.

О разработке межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» Путин рассказал в 2018 году во время послания Федеральному собранию. Американский аналитический центр Nuclear Threat Initiative писал со ссылкой на данные американской разведки, что с 2017 по 2019 годы Россия провела не менее 13 испытаний «Буревестника», но только два из них оказались «частично успешными». В августе 2019 года на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв, во время которого погибли семь сотрудников «Росатома» и Минобороны. Позже власти признали, что взрыв случился на объекте, который мог быть источником радиации. Трамп, занимавший на тот момент пост президента в первый раз, был обеспокоен «неудачным взрывом ракеты в России».

В октябре 2023 года Путин заявил, что в России проведено «последнее успешное испытание» крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой. В это же время журналисты The New York Times, изучившие спутниковые снимки, пришли к выводу, что Россия готовится к испытаниям «Буревестника» в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля или уже их провела. Об этом косвенно свидетельствовали техника на стартовой площадке, убранное укрытие от непогоды, а также уведомление российских авиационных властей, в котором пилотам рекомендовалось избегать «временно опасной зоны» над частью Баренцева моря.

Читайте также

В районе взрыва на полигоне в Архангельской области заметили танкер для сбора радиоактивных отходов Возможно, там взорвалась ракета «Буревестник» с ядерным двигателем

Читайте также

В районе взрыва на полигоне в Архангельской области заметили танкер для сбора радиоактивных отходов Возможно, там взорвалась ракета «Буревестник» с ядерным двигателем