CBS: США ищут место для встречи Трампа, Путина и Зеленского на следующей неделе

Администрация президента США Дональда Трампа ищет место для трехсторонних переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По их словам, переговоры Вашингтона, Киева и Москвы должны состояться уже в конце следующей недели.

Других подробностей телеканал не сообщает. Ранее о подготовке встречи не сообщалось.

Обновление. Трамп, отвечая на вопросы прессы, заявил, что если встреча с Путиным на Аляске пройдет хорошо, он хотел бы почти сразу же провести вторую встречу — с участием трех сторон. «Если я не получу желаемых ответов, второй встречи не будет», — добавил он.

Дональд Трамп и Владимир Путин проведут переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски. Саммит запланирован на 15 августа.

Трамп также говорил, что планирует организовать трехсторонюю встречу с участием Владимира Зеленского. Путин в начале августа заявлял, что не имеет ничего против встречи с лидером Украины, но сначала должны быть «созданы определенные условия» — а до этого «пока далеко».

Перед встречей президентов США и России Зеленский и европейские лидеры созвонились с Трампом, чтобы выработать общую позицию перед переговорами на Аляске. По итогам переговоров президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что цель США на встрече с Россией — добиться прекращения огня. Стороны также согласились, что Украина должна участвовать в дальнейших переговорах.