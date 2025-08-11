Путин проявил уважение, согласившись приехать в нашу страну. Наша с ним встреча будет предварительной. Мне хватит двух минут, чтобы понять, готов ли он на сделку. Потом я сразу позвоню Зеленскому. На Аляске его не будет: он побывал уже на многих встречах, и это ни к чему не привело. Путин готов говорить только со мной. Я узнаю, что у него на уме, и если это будет честная сделка, передам его условия европейцам и украинцам. Потом Зеленский и Путин встретятся лично, со мной или без меня. Скорее всего, нас ждет территориальный обмен. Меня задели слова Зеленского о том, что конституция это запрещает: то есть ему разрешено вести войну и убивать всех, но не разрешено обмениваться территориями? Россия захватила много ценных земель, в основном , и мы постараемся вернуть часть этих земель Украине. Россия — воюющая страна, они одолели Гитлера (как и мы) и Наполеона. Когда-то я спросил у премьера Венгрии, может ли Украина победить Россию. Он посмотрел на меня так, будто счел вопрос глупым, и сказал: «Китай побеждает в торговле, а Россия — в войне». Российские танки могли дойти до Киева за четыре часа, если бы шли по дороге. Но какой-то генерал повел их по полям, и они застряли в грязи. Зная Владимира, думаю, этот генерал больше не отдает приказы.

Это пересказ заявлений, которые Дональд Трамп сделал на пресс-конференции в Белом доме. Цитаты не дословные, но их смысл полностью сохранен.

Фото на обложке: Annabelle Gordon / Reuters / Scanpix / LETA