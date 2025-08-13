Перед саммитом на Аляске у Трампа не осталось специалистов по России. Американские эксперты ожидают, что он провалит переговоры с Путиным Главное из публикации Financial Times (которую Трамп уже объявил «нечестной»)

AP Photo / Alex Brandon

В пятницу, 15 августа, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в Анкоридже на Аляске. Американское экспертное сообщество ждет этого саммита с тревогой. Рядом с Трампом почти нет людей, которые разбираются в России, пишет Financial Times.

Многие вспоминают встречу Трампа и Путина в 2018 году в Хельсинки. Согласно почти единодушной оценке и экспертов, и политиков, и журналистов, тогда Трамп провалил переговоры: не добился ни одной уступки, не поднял ни одной значимой темы и вообще чуть ли не заискивал перед Путиным. Тогдашняя советница Трампа по России Фиона Хилл потом рассказывала, что во время совместной пресс-конференции президентов по итогам саммита подумывала даже симулировать припадок, чтобы ее прервать — настолько ее ужасало то, что говорил ее начальник.

На сей раз, пишет FT, в смысле подготовки с американской стороны все может быть еще хуже. На своем втором сроке Трамп, выбирая советников, предпочитает преданность, а не опыт. Кроме того, весной он устроил масштабные сокращения в Совете национальной безопасности США — ключевом органе, который готовит подобные мероприятия. Эксперты по России и Украине уволены или ушли сами — и в нынешней администрации нет ни одного человека, способного на равных вести содержательный разговор с Кремлем.

Раньше к подобным встречам готовились неделями. Совет национальной безопасности собирал данные от всех ведомств, чтобы президент знал, как реагировать на любой вопрос и на любую реплику. Важнейшим из этих ведомств был Госдепартамент — но оттуда в июле уволили 1300 человек, включая аналитиков, следивших за Россией и Украиной. Те, кто остался на службе, говорят, что моральный дух в американских внешнеполитических структурах как никогда низок.

Мало того, у США даже нет послов ни в России, ни в Украине. Важнейшая дипломатическая должность помощника госсекретаря по европейским делам также остается вакантной. Роль ключевого переговорщика с Россией исполняет спецпосланник президента Стив Уиткофф, который параллельно занимается еще и Ближним Востоком, — при том что до 2025 года он был девелопером без дипломатического опыта.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон рассказал FT, что перед саммитом в Хельсинки пытался прямо в самолете что-то втолковать президенту насчет ядерного оружия — но Трамп предпочитал смотреть по телевизору. Теперь же в самолете в Анкоридж не будет ни Болтона, ни кого-либо другого, кто был бы способен хотя бы рассказать что-то Трампу — не говоря уж о том, чтобы Трамп выслушал.

В Белом доме утверждают, что сокращения штата «сделают работу быстрее и эффективнее», а Трамп получает советы от «талантливой команды». При этом Марко Рубио одновременно исполняет обязанности госсекретаря и советника по национальной безопасности — до него эти две должности совмещал лишь Генри Киссинджер в 1973–1975 годах. Рубио не может похвастаться ни опытом, ни авторитетом, какие были у Киссинджера.

По всей видимости, пишет FT, Трамп в преддверии встречи на Аляске, как и во всей своей внешней политике, больше полагается на интуицию и личные отношения, чем на овладение фактами, экспертизу и подготовку. Американский президент обещает, что в первые две минуты разговора с Путиным поймет, получится ли договориться о завершении войны в Украине.

Этот настрой очень тревожит американское дипломатическое сообщество. Бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид в беседе с FT сказал: «Нельзя, чтобы они с Уиткоффом там просто импровизировали: они просто недостаточно знают. Надо, чтобы в комнате был кто-то, кто мог бы посмотреть на президента, закатить глаза и покачать головой». Но этому «кому-то» неоткуда взяться.

Те же эксперты подчеркивают: Путин — многоопытный политик и переговорщик, который всегда досконально владеет темой, умеет подлавливать собеседников на деталях и не подвержен влиянию харизмы, на которую всегда полагается Трамп. Собеседники FT предпочитают прямо этого не говорить, но явно подразумевают, что Путин и на сей раз, как в Хельсинки в 2018-м, легко переиграет Трампа.

Трамп уже отреагировал на публикацию FT, назвав ее «нечестной». Джона Болтона, который дал комментарии для материала, он охарактеризовал как «уволенного неудачника» и «очень глупого». Никаких содержательных возражений он, впрочем, так и не привел.

